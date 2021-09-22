台股中秋連假節後恢復交易，市場緊盯電子股旺季發威效應，大型投顧研究機構同步看好高價雙嬌表現，認為創意（3443）2022年展望更趨樂觀，給予「買進」投資評等，精測（6510）則等待新客戶、新應用的貢獻發酵。

投顧研究機構指出，創意7、8月營收表現持平，符合經營管理階層預期第三季營收季增個位數之進度。法人對2021年營收維持年增低雙位數之預期不變，推估第四季營收季增五成、年增三成，創新高。

法人分析，近一年疫情帶動數位轉型加速與人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）與5G需求強勁，以2021年新接案由去年29件成長至51件，以及第二季底合約負債45億元（年增141％）為指標，延續至2022年展望更加樂觀。

研究機構最新預估創意2021、2022年每股純益分別為10.05與12.82元，其中，略調升2022年營運預估，反映台積電代工成本上升而陸續調升Turnkey接案金額。

精測方面，第三季進入營運旺季，美系應用處理器（AP）客戶新產品量產，帶動測試相關的周邊零組件出貨，惟整體營收仍將受驗證時程及產能影響。

精測為滿足美系客戶需求而擴大美國的營運，已開始將自製設備運往美國，因美國疫情及政府流程，預期最快2022年下半年有貢獻。

精測看好未來探針卡的成長潛力，除了啟動新廠擴產計畫外，也投入較多資金研發新產品，法人指出，2022年有待新客戶、新應用的貢獻發酵，可持續關注精測營運基本面動能變化。

(時報資訊)

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