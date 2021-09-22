隨國內疫情再次趨緩，行政院發行的振興五倍券及各部會的加碼券即將上路，官網22日開放線上申請，相關業者也提前做足準備，喜迎下半年旺季，包括潤泰全（2915）、王品（2727）蓄勢待發。

法人指出，五倍券的使用期限到明年4月底，規模較三倍券多出近一倍，以經濟部估算的三倍券造就千億元以上經濟效益，預估本次五倍券的發放也將產生同樣的「點火效應」，將對第四季相關產業營運提供顯著貢獻。

其中潤泰全作為受益者，業內四大事業群下半年成長動能逐步明朗，包括紡織事業體質好轉，全年有望損益兩平、明年起開始獲利外，中和大潤發坐擁中秋檔期與五倍券商機，網路事業與零售代理業務穩健成長，本業虧損可望逐步收斂。

業外方面，潤泰全受惠間接轉投資的南山人壽今年獲利飆高，前八月累計稅後盈餘高達504.21億元，年增近六成，每股盈餘3.65元，再加上持股25.7％的潤泰新，兩隻金雞母挹注可觀獲利下，潤泰全今年上半年每股賺進19.16元，不但較去年同期倍增，更創下歷年同期新高。

潤泰全業內業外皆美的情況下，藉由法人推波助瀾，股價自8月底開始帶量上攻，短線漲幅突破五成，技術指標已有過熱跡象，可趁回檔修正逢低布局。

另外王品第二季受到三級警戒影響，國內門市營收大幅下滑，導致單季稅後淨損2.1億元、每股虧損2.82元。所幸在內用禁令解除後，7、8月營收顯著回溫，累計今年以來營收突破百億元門檻，年成長13.16％。

王品在疫情期間轉而加強外帶、外送服務，比重拉高至三成，後續在中秋長假與百貨周年慶開跑，以及五倍券的加乘效應下，內需消費商機可望在年底旺季前逐步恢復。

此外，隨著八方雲集上市、路易莎咖啡登錄興櫃並搶下餐飲股后，加上轉機題材，餐飲族群重獲多頭目光，王品股價在年線附近順利止穩後，維持量縮整理，等待多頭發動總攻時機。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意