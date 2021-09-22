根據美國兒科學會最近的統計，在9月2日～9月9日的兒童病例，占美國確診數的28.9％，8月26日～9月9日兒童的病例增加了10％，Delta病毒在開學周瞄準了沒打疫苗的學童及年輕人，但美國在本周的確診人數稍微減緩，但死亡人數仍持續升高。

在疫苗方面路透社也引述消息人士報導，「衛生官員預期輝瑞疫苗正蒐集足夠的5～11歲的臨床實驗數據，預計在本月底前向美國FDA提出EUA申請，可望在10月底前獲得授權，而莫德納估計將可在11月做出決定。」

在全球央行年會召開前，市場認為將會有鷹派的言論出現，但年會中鮑爾最終切割了大家對於減少購債完，就要在近幾年馬上升息的概念，這似鷹非鴿的操作，不愧鮑爾被封為睿智的貓頭鷹，而當下市場的反應，也對於鮑爾的言論以偏鴿派解讀，但也在鮑爾提出相關減少購債的政策後，歐洲央行及英國央行也陸續拋出減少購債訊息，雖近期美國公布的非農就業人數都比預期來的差，但相關聯準會官員認為今年將會開始減少購債。

技術面觀察，近期歐洲及英國央行也開始拋出減少購債議題，使近期匯率走勢較震盪，但美元指數仍在區間狹幅整理，中長期仍看好美元走強，後續仍須注意相關官員的談話及緊盯減少購債的相關時程，而美國聯準會將會召開利率決議，屆時再留意相關訊息。（永豐期貨提供，李娟萍整理）

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