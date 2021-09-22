近期市場關注焦點在於通膨議題，以及9月23日利率決策會議結果。回顧8月27日聯準會主席鮑爾在全球央行年會的內容，近期通膨壓力仍高，消費者物價CPI、消費支出物價PCE指數都呈現大幅上升，部分市場人士認為聯準會低估通膨壓力，聯準會遲遲沒有回收資金，將會造成未來美國衰退的風險。

　經濟數據方面，8月CPI指數，月增0.3％，連續三個月走低，年增5.3％，低於前期的5.4％，而核心消費者物價指數緩和，8月為4.0％，低於7月的4.3％。

　以CPI上漲結構來看，還是能源相關漲幅較大，月增2.0％，年增25％，以目前來分析產生停滯性通膨的機率並不高。因此，要瞭解停滯性通膨的定義，產出下降（衰退）、物價上揚並存的現象，稱為停滯性通膨。

　會產生停滯性通膨大都是供給面的衝擊，目前唯有疫情的影響，但這項影響是否可形成供給面的衝擊，尚不得而知，但可以確定的是，部份供給面有受到影響，但會隨疫情減緩而消失。

　9月23日聯準會召開的利率決策會議，因7～8月受到疫情影響，使美國就業不如預期，普遍預期這次FOMC會議，將會維持相關政策不變，會宣布縮減QE的時點將落在11月4日的FOMC會議，而觀察重點將會落在利率點陣圖。

　技術面來看，美股三大指數除那斯達克還在月線上，道瓊與標普500已經回到月線之下呈現區間整理，市場氛圍已經不再積極偏多。投資人可多加利用期交所推出的「美國道瓊期貨」、「美國標普500期貨」與「美國那斯達克100期貨」三項商品進行交易參與行情，進場後必須嚴守停損。（玉山投顧提供，李娟萍整理）

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
33919.84 -50.63(0.15%)
05:12
S&P500
4354.19 -3.54(0.08%)
05:12
Nasdaq
14746.40 +32.49(0.22%)
05:16
費半指數
3345.03 +6.79(0.20%)
05:16
日經225
29624.08 -215.63(0.72%)
10:06
南韓KOSPI
3140.51 +10.42(0.33%)
09/17
香港恆生
24221.54 +122.40(0.51%)
09/21
上證指數
3593.48 -20.48(0.57%)
10:11
深圳成指
14230.60 -128.76(0.90%)
10:11
英國FTSE
6980.98 +77.07(1.12%)
09/21
法國CAC
6552.73 +96.92(1.50%)
00:05
德國DAX
15348.53 +216.47(1.43%)
09/21

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