瑞銀證券指出，大立光（3008）因智慧機鏡頭規格升級緩慢、智慧機需求疲軟與供應鏈中斷等因素，營運深陷逆風，推估2022年毛利率恐不保60％大關，降評「中立」，合理股價估值僅2,500元；最保守的高盛證券最新更將股價預期砍至2,055元。

前股王大立光股價自失守3,000元大關以來，原本持樂觀態度的研究機構頻頻轉向保守派陣營，8月時有野村、麥格理證券降評，摩根士丹利、高盛證券雖分別維持「中立」、「賣出」投資評等，但近期分別下修財務與股價預期。

瑞銀證券這次降評，則是終結過去二年半以來的正向觀點，尤其推測毛利率還殺到外資圈最低，2021年推測只有60.4％，2022、2023年甚至降到六成以下的59.3與59％，比高盛證券的估計值還要低，態度迅速轉保守。

瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉說明，因來自智慧機OEM廠價格壓力大增，加上產業內競爭激烈，智慧機鏡頭規格升級速度比預期慢，使大立光下半年產品組合惡化；其次，伴隨供應鏈中斷問題，大陸智慧機需求並不理想，影響大立光產能利用率與毛利率。基於以上因素，瑞銀決定將大立光降評「中立」。

高盛證券剖析，大立光身為產業技術與市占領頭羊，回顧2015～2020年的營收成長性並不穩定，尤其高度集中在高階智慧機鏡頭的發展上，當產業競爭趨於激烈，所受影響會更大，因而再度下修大立光財務預期。

(時報資訊)

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