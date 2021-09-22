台股連假休市期間，國際股市不美麗，中秋節連假後，距離9月底台股還有七個交易日，投資專家指出，電子權值股是否成為外資、法人砍殺對象值得留意，因而，投信季底作帳行情應以中小型股較受期待，亞聚（1308）、創意（3443）15檔中小型投信認養股，成季底作帳股焦點。

投資專家原本普遍對秋節過後行情樂觀，認為依歷史經驗來看，秋節過後台股多以上漲機率較高，且有不錯表現，同時，由於美國近來就業數字及物價表現，都讓美國聯準會（FED）較放心。

不過，連日來因恒大事件如滾雪球般擴大，再加上大陸打港房產，造成歐美港股全部重挫，讓投資專家對短線秋節後行情偏保守看待，認為指數可能會先壓回，但仍然看好投信認養的中小型股，9月底中小股投信作帳行情可期。

以中小型股、股本多在50億元以下（僅有世界160多億元），再加上9月來投信買超3,000張以上的，投信持股比率都在2％以上，最高超過12％，計有亞聚、金像電、聯茂、景碩、世界、奇鋐、晶宏、偉詮電、智原、漢磊、泰鼎-KY、創意、欣銓、晶焱、合晶等。其中，亞聚獲投信買超1.2萬張以上最多。

投信9月買超台股近20億元，國泰證期顧問處資深經理蔡明翰表示，到了季底常有結帳及作帳行情糾結，作帳行情以拉抬自己認養持股為主，預期台股壓回後，投信可能鎖定中小型股拉抬。

台新投顧副總黃文清認為，看好具長線題材股如電動車及半導體股等，矽智財（IP）股近來展開比價行情，智原、創意、偉銓電及晶宏等，以及受惠於運用於車用的PCB族及半導體股，如漢磊、合晶等，都成投信積極認養題材股。

(時報資訊)

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