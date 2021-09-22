台股股王進入矽力-KY（6415）的時代，大立光（3008）股價跌不休，退居股后及2千元俱樂部後，信驊（5274）、富邦媒（8454）及祥碩（5269）近來股價在2,000～2,400多元之間集結，緊追不捨，股后之戰暗潮洶湧，台股股后爭霸戰將成為第三季末、第四季間受關注的焦點。

受到關注的是，台股上市櫃目前五檔2千元俱樂部，除了電商龍頭富邦媒受惠於疫情，宅經濟題材發威，其餘均為電子高價股，且其中三檔為IC設計股族群。

由於台股中秋連假國際股市不平靜，代表科技股的那斯達克指數及費半指數均重挫，是否牽動周三（22日）電子股大跌，使得股后之爭再度出現令人驚奇的表現，備受關注。

光學鏡頭龍頭大廠大立光，創下台股史上最久的股王，時間長達十年，但受到華為遭到美國反制的衝擊，大立光營收及獲利同步衰退，造成股價一路由六字頭掉到二字頭，股王寶座不保，由矽力-KY取代，並受到市場大舉轉進矽智財（IP）概念股的資金排擠效應，大立光近來股價持續破底，中秋節前9月17日以2,425元下跌35元作收。

投資專家指出，儘管法人圈預估今年大立光每股獲利（EPS）仍可能是矽力-KY的兩倍以上（上半年大立光EPS為61.69元，矽力-KY為27.07元），但著眼於一個是衰退、另一個則是高度成長，市場給予完全不同的本益比（PE）。

而近來股價崛起的信驊，9月17日一度小幅回軟至2,155元，被富邦媒以2,190元追上奪下高價股三哥寶座，但早盤觸及後，信驊股價急起直追，以2,275元勁揚110元作收。

富邦媒有宅經濟題材加持，再加上納入台灣50指數成分股，近期吸引法人買盤進駐，股價一路創高，17日反而在台灣50指數成分股季度調整盤後生效下，股價跌75元、以2,025元作收。

祥碩日前股價攻頂至2,455元穩座高價股三哥，但受到8月業續表現不振衝擊，股價連續多日重挫，9月16日及17日均曾跌破2千元大關，最後在外資逢低回頭加碼138張下，逆勢挺升收在2,015元、上漲55元。

(時報資訊)

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