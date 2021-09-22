第三季為夏天飲料、飲品傳統旺季，吉源-KY（8488）在雀巢、珍珍、麒麟等咖啡、果汁及啤酒客戶拉貨明顯提升，累計今年前八月合併營收24.27億元、年增53％，加上中秋節等銷售旺季，同時在產品售價合理調整後，預估今年下半年營收與獲利，可望維持正向動能，擺脫上半年稅後淨損1,096萬元的陰霾。

吉源表示，旗下廣東廠第二條兩片罐新產線機台建置案，目前產線設備已陸續到貨，並進入安裝測試階段，預期今年底完成試車，明年開始量產。第二條新產線將生產以500毫升（ml）罐型為主，以支應目前市場對於大罐型產品的需求，初期年產能約4億～5億支，後續稼動率穩定維持約八成之後，再進行第二階段設備提速，屆時年產能可達8億支，連同原本第一條產線年產能10億支，廣東廠兩片罐總產能將達18億罐。

雖第二季為傳統淡季，但受惠大陸市場消費力道復甦，吉源第二季合併營收10.27億元，季增46％、年增92％。惟今年受到馬口鐵及鋁錠等各式原物料價格持續上漲影響，營業成本提高而影響毛利率及整體獲利表現，第二季稅後淨損632萬元，每股淨損0.09元，上半年稅後淨損1,096萬元，每股淨損0.16元。

法人說，吉源第三季接單轉強，若大陸福建疫情控制得宜，第四季營運可望比第三季好，有機會創今年單季營收最佳的成績。

為力拚轉虧為盈，吉源透露，公司持續致力於調整產品銷售價格，目前已與多數客戶完成下半年價格談判，產品銷售單價可望合理調升，以反映成本。

法人認為，吉源預期今年下半年除維持營收動能外，另毛利率也能獲得有效提升；亦即公司原物料價格上漲部分，在適度轉嫁給客戶後，下半年營運可望轉盈。

(時報資訊)

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