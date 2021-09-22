半導體及自動化產業投資及需求熱度未減，帶旺上銀（2049）、直得（1597）及全球傳動（4540）三家傳動系統元件廠今年底前訂單全滿載，開始接明年第一季訂單，今年前八月營收全創同期次高，表現優於工具機廠，全年營收可望優於去年。

上銀表示，半導體、自動化設備、醫療、工具機、產業機械及5G等相關產業訂單，並未因大陸經濟成長趨緩影響，目前大型滾珠螺桿及線性滑軌接單及交期長達半年以上，中小型滾珠螺桿及線性滑軌交期三～四個月，訂單能見度看到明年第一季。上銀8月合併營收25.29億元，年成長38.98％；前八月合併營收達180.7億元，年增37.89％，全面締造同期次高。

直得指出，今年初以來，持續接獲半導體及醫療產業訂單，電子業訂單穩定，年底前訂單滿載，但受限於缺工及現有工廠產能不足，生產不及，被客戶追出貨。8月合併營收1.52億元，年成長24.99％；前八月合併營收12.26億元，年增33.83％，全面改寫同期次高。

全球傳動8月合併營收2.93億元，年增11.84％；前八月合併營收21.48億元，年成長21.83％，雙雙改寫同期次高。全球傳動表示，拜自動化設備及電動車電池相關產業客戶需求增溫，年底前訂單及產能滿載，訂單能見度看到明年農曆年後，線性滑軌、滾珠螺桿及滾珠花鍵等傳動系統元件，以及單軸機器人交期長達5～6個月。

法人預期，只要缺料及缺櫃問題不干擾出貨，上銀、直得及全球傳動三家傳動系統元件廠第三季出貨及營收可望比第二季成長，第四季又優於第三季，今年營收可望年成長二成以上。

(時報資訊)

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