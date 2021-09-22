勤美（1532）集團第三季進入個案入帳高峰期，總銷金額達50多億的新成屋正在陸續交屋，助攻第三季營收與獲利超越第二季；而金屬成型與營建兩大事業體下半年進入傳統旺季，推升下半年營運優於上半年可期。法人預期，勤美2021年營收上看180億元，獲利挑戰倍增。

勤美集團旗下有金屬成型與營建兩大事業體，其中，營建事業今年成長力道尤其強勁，自第三季起將有「勤耕延吉」與「璞真仰睦」兩個完銷案完工交屋，總銷金額超過50億元，近期「碧湖案」也傳出銷售佳績，台中豪宅案「勤美之森」銷售已逾六成。法人預估，勤美今年營建事業營收上看55億元以上，可望較去年的26億元翻倍增長。

隨著新建案交屋挹注下，勤美自第三季起營收加速增溫，7月合併營收達17.94億元，年增約85％、8月合併營收16.65億元，年增41.2％，7月加8月兩個月的合併營收約達34.6億元，已超越第二季的33.09億元。預期9月營收在新案交屋挹注下推升第三季營收大幅成長，第四季在新案持續交屋挹注下，營收攀升仍可期。

此外，勤美集團的本業是金屬成型事業，今年在車用、農機、產業機械、壓縮機等訂單都有不錯的表現，雖然先前車用晶片缺貨對出貨成長有壓抑，但下半年隨著情況逐步改善，加上價格調漲，下半年金屬成型事業可望優於上半年。

為迎接國際市場持續成長的訂單，勤美武漢新廠今年5月試車生產，武漢廠配備國際最先進的數控機台及自動化設備，專注於剎車系統相關部件的製造。勤美表示，武漢新廠順利量產後，對集團未來的營收及獲利有很大的助益。

勤美上半年EPS 0.62元；前八月合併營收103.85億元，年增51.77％。法人表示，勤美今年金屬成型事業在訂單回溫及武漢新廠投產下，全年營收挑戰120億元以上、超越去年的100億元，看增二成；而營建事業今年營收上看55億元以上、翻倍成長。勤美在兩大事業體同步成長下，2021年營收與獲利雙增可期。

(時報資訊)

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