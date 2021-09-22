煤價攀揚，增添成本支撐力道，也減縮大陸煤化工EG供應，加上供應端意外縮量，導致主港庫存未如預期快速積累，EG已三周上漲。分析師認為，EG下游聚酯庫存壓力在經歷8月底的大促銷後已有所緩解，9月EG供需尚無明顯矛盾，成本支撐強勢，預計價格維持區間振盪格局。EG三雄南亞（1303）、東聯（1710）、中纖（1718）營運加分。

廠商表示，近期EG下游聚酯端前期停車企業暫未有恢復跡象，致使需求端延續偏弱態勢。不過，9月煤價高漲，煤化工題材再度成為市場焦點，國產恢復不及預期，壓抑煤化工EG競爭力，且海外裝置狀況頻出，進口預期下調，支持EG行情回穩反彈。

大陸古雷石化70萬噸裝置開車後於8月底短停、9月重啟；建元26萬噸裝置停車一個月，目前恢復一條線；華誼短暫試車後停車，重啟時間待定。煤化工供應收緊及新裝置供應增量不及預期，大陸9月EG國產增量低於預期。

此外，中東地區受制原料不足，EG開工率維持相對低位，進口量已連續三年下降。無獨有偶，美國又因惡劣天氣導致裝置開工穩定性極差，導致進口量快速回落，而加拿大9、10月裝置檢修較多，美國裝置重啟一再推遲，壓縮大陸短期EG進口量能。

廠商指出，8月沙特五套總計239萬噸的裝置一度短停，目前裝置雖然重啟，但負荷依舊不高；伊朗90萬噸裝置因供氣問題降負停車；加拿大shell50萬噸裝置9月檢修；美國樂天70萬噸裝置計畫10月檢修；美國南亞82.5萬噸的新裝置計畫10月停車，預計檢修兩個月。整體來看，國外裝置檢修損失量較大，港口EG到港預報水平明顯下降，進口預期維持在低位。

(時報資訊)

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