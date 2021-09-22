因應後疫情時代的半導體、電子應用商機，永光（1711）、長興（1717）、永捷（4714）、德淵（4720）、中華化（1727）積極部署電子、特化新應用領域，長期出貨動能蓄勢發揮。

長興受惠大陸市場對合成樹脂需求回升，出貨持穩推進；電子化學品之乾膜光阻設備真空壓模機訂單暢旺；特化產品光固化材料需求也顯著優於去年。受惠營收規模放大與訂單成長，前七月每股稅前盈餘2.25元，法人看好全年營收有望年增20～25％。

德淵去年熱熔膠及特用化學品營收比約89％，雖然疫情壓抑熱熔膠需求復甦力道，但因半導體、電子需求活絡，特化業績連動攀揚，增添收益支撐能量。

德淵特化產品以無鹵素耐燃的熱熔膠應用塗布在電路板上，滿足高溫需求也符合ROHS2.0和REACH要求；UV遮光膠成功應用電子科技業，適合自動化點膠製程，有助工業4.0的低碳經濟。

永捷爭取歐洲化工客戶接單第三季明朗化，帶動化工產品線成長，以及OLED面板HC材料通過大陸面板廠功能性測試認證，出貨時程亦落在下半年，營運將優於上半年。8月營收年增127％，前八月營收年增69.72％。

永光半導體化學品專攻後段封裝製程，配合不同基材與不同製程，持續與客戶合作開發適用不同化學特性的光阻劑產品；除持續與台灣客戶緊密合作外，亦不排除發揮在地就近供應優勢，與國際大廠合作代工半導體應用化學品。

永光目前光阻劑產品以PSPI感光聚醯亞胺為基底，已完成產品測試階段，也在針對多間封裝大廠進行產品驗證。另挾著半導體、藍寶石研磨漿料開發利基，開出第三代半導體碳化矽用研磨漿料，開始小量出貨。

中華化挾著工業級硫酸生產基礎，跨入電子級應用領域；目前電子級化學品年產約5萬噸。受惠電子級硫酸對半導體大廠客戶出貨成長所致，上半年電子化學品營收占比拉高至27％，電子級硫酸銷售成長趨勢不變。

(時報資訊)

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