美國總統拜登簽署行政命令，設定2030年美國販售新車中要有半數以上為「零排放」，促使全球各大車廠加速電動車研發，全球車業龍頭日本豐田汽車也宣布2030年前要砸135億美元開發電動車、投資1.5兆日圓開發電動車用電池，政策、產業合力推動汽車產業電動化工程，將帶旺台廠電動車零件族群「錢」景。

尤其近期車用晶片短缺問題，可望隨大馬等國疫情趨緩，供應可望回溫，加上海運物流亂象逐步適應，以及車廠客戶結束第三季暑休恢復拉貨下，法人看好電動車零件族群第四季起業績恢復成長動能。

投入電動車減速齒輪箱、差速器零件生產的和大（1536），8月營收衝上6.25億元、年增48.56％，創33個月以來單月營收新高紀錄，也終結先前營收下滑低迷，確定業績重返成長趨勢。

和大表示，營收成長除因產品成功漲價反映原料與海運物流上漲外，主要是上半年遞延訂單開始出貨，加上包括特斯拉在內的電動車客戶增量拉貨，率先吹響電動車零件族群業績反攻號角。

切入特斯拉供應鏈的LED車燈模組廠聯嘉（6288），也在法說會上預告，隨美國車廠客戶逐漸克服晶片短缺問題下，開工率回升，樂觀第四季營收業績重返正成長軌道。

敏實集團旗下的精確實業（3162）切入福斯汽車集團MEB電動車平台供應鏈，加速推進鋁電池盒業務；隨福斯設定2025年MEB平台電動車銷售要達百萬輛規模，精確樂觀未來五年營收將十倍增、達百億元規模。

和大表示，各先進國家政府訂出減排目標，促使全球各品牌車廠及國際電商宅配車隊、手機大廠在2023年加快電動車發展，並在2030年停止生產燃油車。

汽車零件業者指出，過去對推動電動車採消極態度的美國，在拜登政府上台後有180度的轉變，除重返巴黎氣候協定外，拜登更於9月初簽署行政命令，設定在2030年以前，美國新車銷售車輛中須有50％屬於「零排放」，促進電動車與電動卡車發展。

由於大陸與美國並列全球兩大汽車消費市場，大陸領頭衝刺電動車產業，歐洲各國也陸續修法設定燃油車落日時限下，美國的加入，讓全球汽車業走向電動化的趨勢確立，促使傳統汽車廠必須更加速投入電動車的發展。

(時報資訊)

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