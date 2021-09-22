被動元件大廠經過多年布局，車電營收占比進入新的里程碑，根據各大廠近期法說會公布的資料，國巨（2327）、華新科（2492）、興勤（2428）、富致（6642）、聚鼎（6224）在汽車領域的應用，穩定衝上二位數，營收占比已是史上之最。

以占比排名來看，國巨、富致約在19～20％，處於伯仲之間，以絕對金額來看，國巨2021年營收規模上看1,000億元，車用營收約19％估計，車電相關營收2021年可望貢獻190億元，居各廠之冠，約當營收1／5。

2021年車用晶片大缺，多家車廠數度面臨停工，不過業界人士認為，隨著IT、手機晶片需求放緩，產能可望轉向汽車晶片，汽車晶片現階段的晶片荒可說是短空長多，一旦打通晶片的產能瓶頸，整體上游供應鏈將雨露均霑。

業界認為，汽車產品的毛利率不見得高於工業、軍事的應用，但汽車的認證門檻極高，一旦通過查廠、驗證，產能通常可以綁定五～七年，穩定的訂單量、較高的單價，挹注被動元件產業一個穩定而龐大的產能出海口，隨著車電比率拉升，有利於被動元件廠抵抗IT產業的景氣波動。

被動元件產業上一波價格崩盤，落在2011年，連價格極其穩定的村田都殺到見骨，起因於2008年金融風暴之後，消費支出保守，導致電子產業景氣急凍，被動元件廠在2011～2013年繳出這十年間最黯淡的財報，隨著遞延的需求從2014年重新綻放，銜接2016年日商TDK領頭淡出標準型MLCC，往後京瓷亦撤出常規型產品，車廠綁定日商被動元件產能，供需結構出現根本性的改變，往後價格或許有所波動，但是傷到筋骨的價格不復見。

根據最近一次法說會資料，無論是產品結構、客戶組成，都是被動廠歷年來最大一次變革，車電產品的占比相繼揮別象徵性的個位數，國巨從過去占直銷客戶的6％，翻三倍至整體營收19％，合計31％的工業用產品、15％網通產品，消費性電子僅剩5％，電腦相關應用僅24％，標準型產品比率壓縮，即使針對大中華代理商進行一次性降價，第三季平均稼動率仍維持90％以上。

保護元件廠攻車電腳步也一致，興勤是村田熱敏、壓敏電阻轉進車用的最大受惠者，外溢的車用訂單流向興勤，車電營收衝上10～15％；聚鼎合併TCLAD之後，幾乎拿下所有Tier 1車廠客戶，TCLAD營收占比約三成；富致車用佔比常態性維持20％。

(時報資訊)

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