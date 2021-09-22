遊戲橘子（6180）近期衝刺營運，為旗下人氣手遊《彈射世界》推出全新內容，此外，旗下橘子支付及電商有閑也依循行政院訂定之振興五倍券發放時程，推出數位券綁定優惠活動，加上《天堂M》也已於9月推出改版，法人預期，遊戲改版有望刺激遊戲內消費動能，加上五倍券帶動，有望拉抬橘子9月及第四季營運表現。

橘子前八個月營收80.7億元，年增6％，橘子表示，主要是因為《新楓之谷》帶來的營收及回流效益，再加上主力產品及新作表現持穩，奠基營運能量。獲利部分，上半年因推出多款遊戲新作，導致一次性的行銷費用增加，上半年營業利益6.3億元，較2020年同期減少22％。上半年稅後淨利4.8億元，較2020年同期5.19億元衰退，每股盈餘2.72元。

展望橘子集團9月及第四季營運，由橘子代理營運的《彈射世界》為日本遊戲大廠Cygames與子公司Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊，推出新內容之後，將有望帶動遊戲熱度上升，也將可幫助拉抬遊戲內的消費熱度。

在新遊戲部分，橘子近期積極開發另外兩款新手遊《櫻桃小丸子》及《便利商店口袋版》，目前遊戲製作已完成，進行內部測試中，預期將在2022年推出。

此外，橘子近期推出「文學星」平台，期望幫助台灣原創作品獲得更多曝光，並引入多位知名作家群、上百部故事將入駐文學星平台，逐步擴大文學作品在「ACGN」（動畫、漫畫、遊戲、小說）領域用戶的能見度，未來也預計擴大故事影響力，並將之推向泛遊戲族群，放大IP價值。

(時報資訊)

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