迎出貨旺季，網通廠磨刀霍霍為解決缺料問題展開備戰，包括正文（4906）在內的網通廠2020年即先行下訂主晶片，在料源逐漸到貨下，網通廠第三季料源初步緩解，部分網通廠營收自6月起持續好轉，讓旺季很旺的預期有望落實。

正文指出，缺料因素逐漸緩解，加上5G、Wi-Fi 6等需求長線動能，訂單能見度已到2022年底，下半年營運有機會比上半年更好，至於新產能也相繼到位，目前越南廠稼動率已達到七成以上，2021年底正文還規畫在附近添購14公頃土地，新廠預訂2022年底完工。

中磊第三季在手訂單已超過上半年總和，盡管料況仍是干擾出貨的主因，但中磊8月營收卻搶先以38.8億元創高，表現明顯優於2017年9月創下的歷史新高37.11億元，也透露出料況已稍見好轉的訊息。

至於智易科技2021年也將全力擺在持續強化供應鏈之管理及密切掌握供料狀況及交期上，8月份合併營收也見到回溫，達到31.01億元，較上月增加2.7％，較2020年同期增加0.8％，拿下歷史第九高。累計前八月合併自結營收252.95億元，則較2020年同期增加18.4％，拿下歷年同期新高。

法人指出，主晶片交期一路從2021年元月的36周拉長到50周，電源管理IC（PMIC）目前供料仍有缺口，不過，最壞狀況應該在2021年上半年已經浮現，狀況應該不會再差下去了，只是缺料要全面緩解，還要一段時間，目前推估最可能的時點應落在2022年第一季。

(時報資訊)

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