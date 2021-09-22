缺料成為網通大廠2021年的心腹大患，為解決「不缺單只缺料」的難題，網通廠使出渾身解數，終於小有所成，啟碁（6285）表示，第三季的料況已有部分見到紓解，在訂單狀況不錯下，法人樂看啟碁第三季營收有望挑戰180億元的新高度。

網通廠缺料問題成為2021年業績成長的隱憂，包括網通／車用晶片、PMIC（電源管理IC）仍是供不應求，但是部分網通SoC供料缺口已在逐步縮小中，啟碁指出，2021年第三季以來缺料問題已見到改善。

在訂單狀況還不錯的狀況下，有料萬事ok的啟碁7月營收開始起飛，7、8月的營收分別來到57.43及58.13億元，分別創下歷史第八及歷史第六高，累計前八月營收424億元，則寫下歷年同期新高，呈年增6.91％。

法人指出，啟碁在第三季旺季加持下，網通需求暢旺、Connect Home 5G repeater、OTT STB新產品出貨動能回復，9月營收仍有升溫空間，單季營收應有機會向180億元叩關，表現可望優於2019年第三季的177.4億元。

就產品組合言之，啟碁第二季仍以網通占比最高達51％，餘下依序為車用占32％、Connect Home 13％及其他4％。展望第三季，法人指出，車用部分受限於IC供應不足，表現恐與上季持平，不過，網通及Connect Home出貨相對暢旺，營收貢獻可望提升，第三季營收仍可望維持旺季規格。

至於毛利率的表現，盡管第三季費用率下滑幅度有限，但因有部分生產成本順利在第三季反映給客戶，推估第三季毛利率仍有機會微幅上升，形成連四季走揚。

另市場也關心近期越南疫情轉趨嚴重，恐影響啟碁越南廠產能，啟碁表示，越南V1及V2廠均位於北越，並未受到疫情太大的影響，惟原訂在2021年第三季投產的越南V2新廠，投產時點恐因而遞延至2021年第四季，量產效應得等到2022年才會大幅發酵。

(時報資訊)

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