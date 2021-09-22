微控制器（MCU）廠新唐（4919）在併入日本新唐（NTCJ）子公司營運後，營運正逐步發揮綜效。法人指出，由於新唐、NTCJ等MCU漲價效益持續發酵，因此即便在非MCU旺季的第三季當中，新唐營收仍有機會挑戰與第二季持平，且進入2022年在日本車廠持續擴大拉貨下，營收仍可望達雙位數高速成長。

新唐自2020下半年正式併入松下半導體並更名為日本新唐後，營運正逐步發揮綜效，除了營收規模開始明顯成長之外，也拿下日本新唐先前的車用、工控客戶，讓新唐在非MCU淡季之下，業績有機會挑戰與第二季持平的歷史新高水準。

新唐公告8月合併營收達35.52億元，相較2020年同期大幅成長186.6％，累計前八月合併營收為274.31億元、年增269.4％，創歷史同期新高。法人預期，由於MCU漲價效益持續在下半年發酵，加上工控及車用客戶持續拉貨，因此預期新唐第三季營收有機會相較第二季歷史新高持平，且毛利率有機會更上一層樓，代表獲利有望再度改寫新高水準。

據了解，日本新唐先前為松下半導體生產CIS元件、電池管理IC及MOSFET等產品，客戶群包含醫療、車用及工控等領域，其中貢獻業績最為顯著的莫過於日本知名車廠，隨著新唐拿下松下半導體後，自然也承接這塊市場大餅，替新唐帶來顯著業績貢獻。

事實上，2021年MCU市場迎來罕見的缺貨漲價循環潮，使新唐業績迎來強勁成長動能，更讓原先因日本新唐虧損拖累的疲弱財報，在上半年開始帶來明顯成長，累計新唐上半年稅後淨利為12.10億元，年成長幅度達251.8％，每股淨利為3.07元，同樣明顯優於2020年上半年的1.20元。

因此法人看好，隨著車用電子市場持續大幅成長，擁有日本新唐的母公司新唐將有機會持續大啖日系車廠的車用大單，推動營收表現再創新高。法人預期，新唐進入2022年後，營收仍可望繳出雙位數成長，並且再締新猷。

(時報資訊)

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