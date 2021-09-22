盤勢分析： 台股17日中秋節前回測月線後，在台積電、聯電、聯發科等帶領下彈回季線附近，不過尾盤富時指數調整而豬羊變色，電子權值股和大型金控股都遭摜壓下跌，指數由上漲近百點下殺收小黑，小幅跌破月線，季線扣抵高指數區走低，12日RSI跌落50多空均衡點，周RSI略轉折向下，短中線轉弱整理。

台股近年來所謂中秋節後變盤現象並不明顯，中秋節後是否變盤，要看指數的高低位階和是否有利空衝擊，最明顯的莫過於1988年的證所稅復徵利空衝擊，大盤無量崩跌19天；台股由18,034高點拉回整理已一段時間，雖無大幅修正壓力，但美股面臨聯準會縮表、拜登加稅及美國國債可能違約利空，加上中國恆大恒大瀕臨違約及港股大跌影響，美四大指數短線跌幅不輕，台積和聯電ADR近二個交易日分別跌5.04％及5.07％，台股秋節後有補跌，回測17,120低點壓力。

大盤8月跌破8,523低點連結15,159低點之中長期上升線支撐後快速抽腳反彈向上，突破由18,034點高點延伸之短中期下降線壓力，進一步彈回季線上，9周KD值轉折交叉向上，不過因指數彈至17,600點以上大量套牢區，但成交量反由4,300多億萎縮至3,000億以下，20日均量走低，和上升的月線出現背離現象，9周KD值向上開口未能放大，反彈力道無力強化下，遇壓拉回整理乃技術性常態。

美股9月份向為表現最差月份，道瓊指數已跌破半年線，S&P 500指數和那斯達克指數跌破季線，費半指數回測季線，四大指數都出現9周KD值交叉向下，中期轉弱整理走勢，不過周一日K線都留下影線，能否抽腳反彈，特別是費半指數能否守住季線反彈，攸關台股短線整理走勢強弱。多頭短線宜力守萬七上下支撐反彈，因季線開始扣抵17,500點以上高指數區緩降，月線很快要扣抵萬七以上指數，如失守萬七關卡，那月線和季線將形成空頭排列，9周KD值也會交叉向下，短線整理走勢將弱化為中期整理走勢。

操作建議：

台積電、電子類股指數短期走勢型態、指標都和大盤接近，台積電修正走勢強弱應是大盤能否力守萬七及反彈關鍵，如大盤未能彈回月線且月線走低，9周KD值也交叉向下，那操作宜保守因應；建議在美股止跌回穩反彈，多頭力守萬七上下支撐下，再逢低選股操作，以9日KD值曾攀升至80以上鈍化、9周KD值向上、拉回守在月線或季線上個股為標的。

由於量能萎縮，宜隨勢調整選股進出策略，加上近期盤面無續漲性明顯的強勢族群，由於隔日沖多，強勢股頻見今日強明日弱，或利多激勵開盤大漲，但卻開高走低，操作不宜過於追高殺低，應留意強勢股的拉回買點及補漲點轉強買點，短線急漲後調節。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意