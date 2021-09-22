秋節變盤壓力大增，跌時重質題材發威，法人作帳概念股具抗跌力道，包括南亞（1303）、聯茂（6213）等16檔，8月營收雙率雙增，吸引法人上周買超4,515～18,044張不等，且17日單日持續站買方，為假期過後的行情表現預埋伏筆。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，近期台股盤勢雖然呈現量縮，導致並無較明顯的族群帶動攻堅，但往好的方面想，也是再一次籌碼沉澱的好機會，配合全球景氣正轉向復甦之際，美股料將持續呈現多頭震盪的行情，台股在籌碼獲得整理後，預料第四季將有一波行情，屆時市場將關注2021年具備成長性的族群。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏也指出，市場預期美聯準會（Fed）11月可望釋出較明確的貨幣政策方向時程表，目前許多總經面、產業面訊息皆需時間反覆消化，許多企業也開始估算明年預算，值此混沌之際，市場資金自然相對保守。對於台股維持區間走勢的看法，目前對電子類股的正向看法不變。

在17日連假前最後一個交易日，台股盤面上有包括陽明、南亞、聯茂、台塑、英業達、潤泰新、奇鋐、大同、研華、聯發科、統一、至上、晶焱、台灣大、中華、遠東新等16檔，8月營收雙率雙增，獲法人買超、17日單日也持續買進，抱股過節。

統一投顧指出，伺服器需求強勁，下游廠商持續對PCB（印刷電路板）供應鏈拉貨，目前訂單能見度已至第四季。

統一投顧指出，伺服器供應鏈仍是電子產業中相關需求較健康族群，除聯茂外，也可留意包括台光電、台燿、金像電、金居等。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，隨全球終端需求持續擴大，推升台灣1～7月出口訂單年增36.2％，7月景氣對策信號燈亦連續第六個月維持在熱絡，加上電子零組件及高科技應用晶片的短缺現象持續，預期相關供應鏈強勢的價格主導力將推升企業獲利。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意