ABF三虎股價持續吹響進攻號角，高盛證券日前給予南電（8046）、景碩（3189）、欣興（3037）市場最高股價預期，多家內外資加入調升行列，挾營運無淡季、股價挑戰新高、籌碼軋空三大題材，連假後將吸引法人資金持續搶進。

南電17日率先創收盤新高，景碩與欣興離歷史高點近在咫尺，ABF三虎創高行情炒熱連假過後台股話題。就券資比觀察，ABF三虎中，股價最強勢的南電、景碩券資比近期都攀高到四成以上，前者高達45.36％，景碩券資比更是衝上41.6％的高峰，同時，法人籌碼均未見鬆動，頗有醞釀新一輪軋空行情的企圖心。

高盛證券強調除ABF外，BT亦帶來可觀營運貢獻，把南電、景碩、欣興股價預期，升至市場最高的635、300與230元，觀點獲得機構法人追捧，激勵三虎股價走高。

里昂、統一投顧、凱基投顧紛紛調升各指標股財務與股價預期，大型研究機構共識度已然再次升級。

統一投顧指出，IC載板三雄8月營收表現均優於預期，展望9月，預估景碩、欣興、南電營收將同步創高，且ABF與BT載板產線第四季維持滿載，強調營運「沒有淡季」。

展望2022年，ABF載板缺口預估放大，統一投顧預期缺貨恐更嚴重，目前訂單已經談到2022年9月，因此載板廠對2022年ABF載板出貨量與價格，已有相當掌握，南電、景碩均預估ABF明年漲幅高於今年。

統一投顧考量IC載板廠第三季營收優於預期，且ABF漲幅可望於2022年擴大，獲利持續具備上調空間，給予ABF族群「買進」投資評等。

法人研究機構更直指，景碩2022年財測明顯遭低估，以2022年ABF漲幅高於今年（估年增15％）、且ABF產能擴充30～40％計算，調升景碩2022年每股純益至12.6元，將目標價由200元調升至250元。

凱基投顧指出，載板2022年將持續緊缺，價格漲幅可望放大，放眼2023～2024年，南電有機會與客戶合作洽訂ABF產能之選項，BT業務方面，2022年第一季可望開出20％新產能。樂觀派外資則預期，南電2021～2023年每股純益各是15.09、24.01與33.5元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意