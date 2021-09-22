中秋節變盤說魔咒發威！秋節期間，歐美股市、港股等亞股同步大跌，9月至今台股及美股月線收黑恐難免，不過，投資專家指出，依往年第四季到隔年農曆年前後是台股最會漲的時期，建議逢低布局績優股，首選歷年10月漲率高股，以法人9月來買超篩選，計有台肥（1722）及台塑（1301）等16檔個股出列。

秋節期間國際股市不安寧，投資人看了心慌慌，擔心周三（22日）台股開盤，恐難逃一波「補跌」噩運，然而隨著時序來到9月下旬，投資專家對台股第四季行情仍樂觀，認為拉回反而是可以留意績優股的時機。

隨著金九銀十、全球購物消費狂潮的雙11，以及年底歐美感恩節、聖誕節，以及中國農曆年等消費旺季到，法人看好10月中有第三季營收公布及獲利優異等題材加分，看好10月台股有機會攻高。

經過篩選光輝10月最會漲股，歷年10月漲率在57～74％之間，且9月來法人積極敲進千張以上至2.5萬張以上個股包括：台肥、台塑、世芯-KY、三商壽、聯茂、兆豐金、中華、仁寶、奇鋐、宏達電、亞聚、裕隆、台化、東聯、三商、潤泰全等，這16檔個股以塑膠及化工股為最大族群，其次為汽車股，此外，分散在各電子次族群及金融股；若以集團股來看，則以台塑、裕隆、三商集團等較多。

光輝10月台股漲率有多高？台新投顧副總黃文清指出，依統計資料來看，每年12月最一年中最會漲的月分，第四季也是一年四季中最會漲的時節，一般來說，會從第四季一路漲到隔年第一季；而歷年10月台股漲幅約56％以上，是12個月分中屬於中上，高於許多月分漲率僅有三～四成。

外資9月翻多回頭買超台股，累計至9月17日止，共買超763.7億元，另投信也小幅買超近20億元，惟僅有證券自營商賣超近114億元，三大法人合計買超665.3億元。其中最受到關注的是外資，經過7月賣超1,220億元大賣後，8月及9月合計已鎖定股價落後股，合計回補台股843億元，個股點放行情值得期待。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意