伴隨各國經濟持續解封，美國、印度將推動約1兆美元基礎建設法案及1.35兆美元的國家基礎設施計畫，加上歐美、大陸碳中和政策趨勢，帶動基建、5G、電動車、綠能等催化商機；台塑（1301）、南亞（1303）旗下PVC、太陽能EVA、銅箔及電子材料「錢」途俏。

台塑表示，印度雨季9月結束，下游庫存持續去化，PVC需求回溫；美國新屋開工數為近五年高點，內需強勁，加上颶風Ida侵襲路州，PVC同業宣布不可抗力，預估影響產量21萬噸；美國同業VCM廠機械故障，預估停車二～三周，相關PVC廠9/4配合停車，迄今美國PVC廠停車產能合計占比高達59.6％，將推升行情。

EVA第四季進入鞋材傳統旺季，品牌鞋廠開工率提升，且越南訂單轉單效應、光伏料需求仍看好，加上大陸40萬噸新產能延至明年投產，預期價格仍有上漲空間。

南亞指出，大陸市場十一假期前可望有預先備料訂單，ABF、PP載板等市況持續暢旺，但因供應鏈受長短料影響，部分下游以減產、庫存或急單因應，加上年底供應鏈盤點，恐壓抑下單力道。

不過，長期而言，5G網通、人工智慧、資料中心、雲端運算、汽車及工業等應用激增驅動下，電子材料、ABF載板等需求將持續熱絡；5G手機高階款鏡頭模組採用系統級封裝（SiP）載板，也可望帶動載板營運再提升。

尤其，南亞銅箔基板去瓶頸且新擴建銅箔廠及ABF新產能與產量增加，外售量提高，有助進一步強化長期營收、獲利動能加速躍進。

南亞轉投資南電（8046）崑山廠ABF載板擴產已投產，加上既有廠房去瓶頸，今年ABF載板新增產能20％，未來向南亞承租廠房將於2022年第一季投產，樹林廠擴建預估在2022年的第四季完成，2023年的第一季投產，產能可再向上。

(時報資訊)

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