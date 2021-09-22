台塑四寶將在10月初業績說明會，公布第三季自結獲利。據悉，受惠本業、轉投資告捷助攻，台塑（1301）、南亞（1303）獲利報喜，前三季EPS可望雙雙突破8元水準；一旦第四季營運持穩推進，全年EPS有機會聯袂賺進一個股本！

其中，南亞因丙二酚、電子材料本業活絡進補，加上南亞科（2408）、南電（8046）營運報喜，第三季獲利可望比第二季230億元更上層樓，續創新高，一舉帶動前三季獲利提前攻頂，超越2007年EPS7.75元歷年獲利高峰，上看8元水準。

台塑除30億元現金股息入帳，PVC、EVA、AN、液鹼等報價、利差高檔挹注外，持股22.66％的台塑美國因產能復甦，搭配美國塑化行情高漲，第三季單月獲利均達億美元水準；7月獲利衝高至1.9億美元，改寫新高紀錄，8月獲利也有1.7億美元表現。在本業、轉投資雙效拉抬，台塑前三季EPS可望輕鬆跨越8元整數關卡、上看8.5元，穩居台塑四寶獲利冠軍。

此外，台塑化（6505）第三季煉油產能向上提升，煉油價差也因歐美經濟陸續解封，成品油價差改善提振。不過，第三季乙烯等石化上游原料利差逐月縮減，國際原油更一度隨疫情衝擊，大舉拉回整理，不僅跌破每桶70美元關卡，還面臨60美元保衛戰，即使9月回彈，仍導致第三季布蘭特原油單月均價多在70美元上下波動。

相對第二季國際原油每桶上漲達10美元價差所挹注的豐收在途、庫存原料利益，台塑化第三季獲利恐受阻下滑；法人推估，第三季稅後盈餘恐從第二季136億元，縮減約為100～110億元。

台塑化認為，第四季大陸石化新產能陸續開出，乙烯等上游原料報價、利差趨緩；煉油事業雖因疫情持續干擾，恐壓抑油價彈升力道，但在各國多傾向經濟、病毒共存策略下，成品油利差可望比第三季提振。倘若布蘭特原油維持每桶70～75美元，第四季獲利有望持穩延續第三季表現。

印度需求回溫，大陸能源雙控、電石價格創近五年新高，加上美國颶風Ida侵襲路州石化產能，第三季PE波段漲幅7～14％，PVC、EVA彈升近14、17％，台塑本業收益動能大吞補丸。

南亞第三季電子材料旺季效益加乘發揮，營運加速衝刺，搭配EG事業轉虧為盈、丙二酚營業利益率達40％，收益活絡看俏。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意