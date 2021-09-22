中秋四天連假返鄉、旅遊人潮多，帶動中南部與花蓮百貨業績相對比北台灣好；新光三越、遠百台中與台南業績均有兩位數增長，而大台北地區則因疫情確診足跡、相對差很多；唯購物中心包括微風、大江在周年慶首三日帶動下，業績較去年同期成長五成。

微風廣場周年慶首四日正好中秋連假前兩天，對比去年周年慶業績逆勢成長二成，周末人潮對比上周也增加近三成。尤其精品及寢具業績表現亮眼，其中新開幕的Simmons旗艦店帶動寢具業種首兩日已有破千萬表現。

精名品秋冬新品上市，帶動顧客進店消費，LV、BV 、CELINE、 LOEWE、Dior、Gucci等表現亮眼，中秋連假整體業績對比去年成長八成，挹注總體中秋連假有五成業績成長。

大江購物中心周年慶開打首三日，逢中秋連假挹注人潮，業績與人潮雙增，其中香氛、健康器材、鍋具、女裝、家電等均有二至三倍的成長，帶動首三日周慶業績較去年同期成長五成。

大江購物中心指出，節慶消費整體客單價大幅成長40％、入店客成交筆數也都成長10％，加上NIKE KICKS LOUNGE、adidas Originals等25家新櫃進駐，帶動整體客單效益與業績。

緊接著，桃園的埔商圈10月還有環球購物中心進駐一站之隔的機捷A19站，大江周年慶將展開第二波、10月8日再推出高回饋20％等多重優惠及五倍券發放，皆有機會刺激消費，可望為百貨業者一掃上半年陰霾補回業績。

至於北台灣百貨包括因疫情確診者足跡遍及天母大葉高島屋百貨、SOGO天母店、板橋大遠百等，連假期間幾乎都少了一天業績；SOGO表示，今年中秋連假比去年中秋連假多一天，所以業績成長約一成，而遠百信義A13祭出最高回饋16％，在中秋連假、加碼回饋誘因助益下，帶動整體買氣與人潮雙成長，遠百花蓮更因連假旅遊人潮帶動下，業績爆發成長。

(時報資訊)