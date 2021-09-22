皇鼎今年連續處分四筆資產，可望落袋近50億元，滿手現金之際，近日積極轉進新北市「掃」地，相中剛性和企業購置廠辦的需求，豪砸13.11億元，收購新莊肯德基407坪土地、及土城虎欣實業959坪土地，獵地推案版圖擴大。

皇鼎近日購置土地腳步積極，以5.95億元，買下土城民權街、近中山路口的虎欣實業資產，包括土地959.01坪及廠房建物650.2坪；換算每坪土地取得價格約62萬元。

皇鼎副總曹羅方表示，皇鼎向來以科技廠辦大樓開發為強項，在土城方面，收購上櫃公司環泰子公司虎欣實業位於土城民權街的現址，主要是這塊地為乙工用地，因此皇鼎計畫開發為科技廠辦大樓，未來出售之用。

曹羅方表示，不過目前虎欣實業希望採「售後回租」方式，持續使用此資產，預計回租租約最慢到113年6月30日止，因此皇鼎計畫在租約屆滿之前，持續整合左右鄰地，以進一步擴大可開發基地，未來可售金額尚未確定。另外，皇鼎日前也以7.16億元，收購新北市新莊民安路肯德基、家樂福超市407坪土地和既有商場建物。

曹羅方表示，此次收購民安路資產，由於還有其他土地共有人，因此還必須依照土地法第34條之1，執行徵詢其土地共有人是否有意行使優先購買權，預計中秋節連續假期之後，全案會趨於明朗化。

皇鼎今年來積極陸續逢高出脫四筆商用不動產，包括「聯合科技中心」A棟整棟大樓、「聯合科技中心」B棟部分樓層等廠辦兩棟，「亞太科技園區」土地一筆、及「富信大飯店」汐止本館，累計可望陸續落袋回收的現金近48億元，因此近日積極獵地，為未來業績鋪路。

(時報資訊)

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