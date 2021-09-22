新冠疫情風暴未熄，藥物開發也進入大競賽！生策會彙整各方資料指出，目前登錄的新冠新藥二、三期臨床試驗高達700多個，吉立德（Gilead）的瑞德西韋是第一個取得FDA藥證核准的藥物；另有五項取得緊急授權（EUA）；而頗具潛力的口服藥物中，禮來、輝瑞、羅氏、默沙東等藥廠正力拚最後一哩路。

據統計，目前除了瑞德西韋已於去年10月取得FDA正式核准，可用於成人或12歲以上的住院的新冠患者外，體重較輕或年齡較小的兒童，則仍依EUA規範使用。

另外，取得EUA的藥物中，禮來（Eli Lilly）有二項，分別是Baricitinib以及Bamlanivimab and Etesevimab；GSK則與Vir Biotechnology合作開發Sotrovimab中和抗體、抑制病毒進入細胞；生物藥大廠再生元（Regeneron）則以兩種單株抗體的抗體雞尾酒藥REGEN-COV獲緊急授權；而羅氏旗下的基因泰克（Genentech）研發的 IL-6單株抗體皮下注射取得，主要機轉係透過抑制IL-6、避免免疫風暴（Cytokine Storm）造成重症惡化。

生策會表示，目前新冠肺炎藥物進入三期臨床試驗超過150項，多數為針劑劑型，僅少數為口服藥物。口服新藥進度最快的是已取得EUA的禮來-Baricitinib，今年6月已完成1,585人的臨床三期試驗，主要針對住院的成人患者治療、避免重症惡化。

而輝瑞自行開發的PF-07321332，目標是2021年底取證，有機會成為第一個可居家服用的藥物； 而羅氏與Atea公司授權合作的AT-527，今年4月啟動第一例收案，預計將納1386人、8月完成試驗收案，該藥物被看好可用於病毒暴露後的預防。

(時報資訊)