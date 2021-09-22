搶攻新冠藥物商機，台廠不落人後！目前已有藥華藥、生華科、逸達、國鼎、心悅生醫、昱厚、台微體等七家生技廠拚打國際賽局，由於各廠家大都已進入二、三期臨床，且不乏市場龐大的口服劑型和利基型的經鼻吸收，有機會爭取國際合作和授權，為產業研發能量「添金」。

生策會表示，國內生技廠開發的治療新冠藥物，機轉以免疫調節、抑制病毒與抗發炎為主流，鎖定輕、中重症治療，以及重症引發之呼吸窘迫症狀治療，劑型包括口服、經鼻吸收和針劑，研發多元可切入不同的藥物目標市場。

就初步統計，進度最快的是藥華藥的P1101，該藥物用於治療真性紅血球增多症(PV)，屬於長效型干擾素，已在台開展五家醫院進行三期臨床試驗收案，用於治療輕度至中度新冠肺炎患者，預計納入318位患者。

口服藥物中，最被看好的是生華科的Silmitasertib為CK2抑制劑，主要機轉在阻斷由SARS-CoV-2引發CK2過度表現而進行病毒複製、並擴散到附近細胞的路徑，同時透過干擾免疫因子傳導路徑降低免疫風暴發生，目標用於治療新冠肺炎中、重症患者，目前在美國進行二期臨床試驗。在台灣則以恩慈療法的方式供重症患者使用。

逸達的 FP-025則鎖定急性呼吸窘迫症候群（ARDS），目前全球尚未有針對COVID-19引起的ARDS和肺纖維化治療的藥物。

心悅生醫的Pentarlandir在前臨床研究中發現藥物具有三種作用機轉，包括抑制病毒蛋白酶而使病毒無法複製、抑制人體細胞TMPRSS2蛋白酶而阻擋病毒進入人體，以及抗發炎的功效避免免疫風暴導致病情惡化。目前在美國和台灣進行治療早期、輕症冠狀病毒疾病的二期臨床試驗。

國鼎生技的Antroquinonol，經美國FDA核准進行多國多中心的二期臨床試驗，主要用於治療住院的輕度至中度新冠肺炎患者；在台灣則採取恩慈療法治療患者。

吸入劑藥物中，昱厚是以去毒LT佐劑平台開發的AD17002-SC是透過鼻噴投藥，目前已在台展開針對新冠肺炎輕症患者的二期人體臨床試驗收案。

(時報資訊)

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