工研院資通所協助車王電子／凌華科技，已申請通過「無軌捷運式自駕公車（ART）的車路整合系統開發A+計畫」，成為國內首例通過ART申請案，不僅可建立起「台灣自駕電動巴士產業生態鏈」，也計畫2024至2025年間，推動首條ART系統。

車王電董事長蔡裕慶說，預定明年底前，先打造全台首輛的ART自駕大巴，希望有機會媲美傳統捷運（MRT）的運行，解決六都城鄉差距的交通問題。

蔡裕慶表示，車王與華德負責打造ART車輛，其餘合作廠商還包括凌華科技，負責「車規電腦」，即「自駕車電腦硬體」、銓鼎科技專責「車輛動態資訊暨後台管理系統」、工研院資通所主攻自駕車跟隨系統，即自駕車主要核心的軟體技術。

蔡裕慶指出，未來首輛的ART自駕大巴，先開始測試行駛市區專用道路與郊區的高架道路運行，若首條ART試運行成功後，可解決六都城鄉差距交通的問題。至於首條ART，最後落腳在六都哪個城市，則由政府開標決定。

他說，ART不僅要具備自駕車功能，更是一輛精準自駕車，因為要隨時可加掛一輛ART，也隨時可分離一輛ART。

蔡裕慶表示，ART在市區可銜接快捷巴士系統（BRT）與捷運系統，但在郊區可用平台嫁接，轉行駛高架道路。例如，台中的中投公路，屬於半封閉與高架道路，很適合做ART的「沙盒實驗」，即在一個封閉而安全的環境，進行測試運行。蔡裕慶粗估，ART建置費用及建置時間，均可比捷運系統省了三分之二的經費與時間。

蔡裕慶強調，用高架道路結合ART運行，不僅可省掉雇用司機，並可依乘客量多少，安排連結ART車輛數，或運行路線班次多寡，將成改善六都城鄉交通「新顯學」。

(時報資訊)

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