全台自駕車試運行熱，方興未艾！中央已核准全台共計11案自駕車上路實驗，由工研院、車王電、華德、科技之星交通及新竹縣政府等單位，共同推動「新竹縣高鐵自駕車接駁服務實驗計畫」，華德4輛自駕車預定10月以不載人方式，白天開始試運行新竹高鐵站與竹北喜來登飯店之間；此外，台南市自動駕駛快捷公車上路營運實驗計畫，理立系統等業者合作主導，不難嗅出自駕車拚場的煙硝味。

經濟部技術處無人載具科技創新實驗計畫辦公室，自2019年10月25日公告「無人載具科技創新實驗計畫」受理申請以來，目前已核准台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、台南及高雄等11案的「上路實驗」（如觀光接駁、夜間試驗、公共接駁最後一哩、高精圖資測繪及物流等），截至今年8月12日止，將可帶動投資4.7億元。

車王電董事長蔡裕慶表示，工研院資通所與車王電、華德及新竹在地客運業者－科技之星交通、公車動態資訊系統的銓鼎科技等業者合作共同推動「新竹縣高鐵自駕車接駁服務實驗計畫」，華德4輛自駕電動中巴，目前已利用夜間試運行，往返高鐵站至喜來登飯店之間，全長約6.7公里，共停靠五個公車站點，預定10月以不載人方式，改為白天試運行，2022年改以載人方式試運行。

台南市自動駕駛快捷公車上路營運實驗計畫，第一次展延期限，自今年4月7日至明年4月6日，核准自駕車3輛9米柴油巴士，進行自駕公車服務實驗，包括南科園區巡環線，及沙崙綠能科學城區，實驗路線總長度約10.3公里；另核准自駕車1輛在不同時段，也進行上述自駕公車服務路線實驗運行。

此外，台南市府將「自駕電動公車營運路權」，發給在地績優的公共運輸業者府城客運公司，參與業者包括自駕系統龍頭－理立系統公司、電動車大廠－凱勝綠能，及國內自駕設備大廠－台數科集團合作，未來將大幅提高行車安全、有效減少人事成本與燃料成本；同時也解決國內大客車駕駛缺工的窘態。

(時報資訊)

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