老字號IC設計廠凌陽（2401）轉投資子公司廈門凌陽華芯技術研發傳捷報，成功推出Mini LED驅動IC產品並已經通過多家系統廠商認證。法人看好，隨著未來Mini LED商機逐步邁向高速成長階段，母公司凌陽將有機會同步受惠。

凌陽在IC設計產業屬老字號品牌，同時也培育出多家知名IC設計廠，先前在中國成立的廈門凌陽華芯產品開發亦有所斬獲，目前已經成功端出Mini LED驅動IC，並通過多家LED顯示器廠認證，進入量產出貨階段，雖然業績貢獻仍不明顯。但法人看好，隨著後續Mini LED商機穩健成長，凌陽亦有機會因此同步受惠。

據了解，凌陽華芯主要以顯示器驅動IC產品開發為主軸，並與聯電在廈門的子公司聯芯集成電路製造合作緊密，本次開發的Mini LED驅動IC便以聯芯的高壓成熟製程投片量產，因此在產能供給上相對競爭對手無虞。

事實上，Mini LED技術已經成為未來顯示器市場發展的顯學，舉凡三星、蘋果都開始跨入Mini LED或Micro LED市場，其中三星當前更以Mini LED打造大型電視及室內大型看板等終端產品。

至於蘋果則不斷傳出已經在龍潭打造新廠，準備鎖定Mini LED／Micro LED等新興技術，未來可望應用在智慧手機、平板電腦及筆電部分，使象徵前哨站的Mini LED技術成為當前各大半導體廠主攻的焦點。

(時報資訊)

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