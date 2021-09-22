下半年多項應用需求強勁，如手機、伺服器、筆電、車用電子等，儘管訂單暢旺，但在普遍長短料的干擾下，拉貨動能或多或少有出現放緩的跡象，以近期公布的八月營收來看，部分PCB供應鏈在客戶缺料的影響下，八月營收不像往年較七月成長。

台灣電路板協會（TPCA）指出，上半年台灣PCB產業受亞洲疫情未趨緩、全球原物料與晶片供貨吃緊等負面因素干擾，靠著相關終端應用市場帶動、載板需求強勁、產能持續開出等正面因素加持，仍繳出歷年最佳的上半年成績。

然而在上半年淡季不淡的好景後，部份業者已有感受到，IC晶片全球供需失衡，影響不只在汽車應用，其他電子產品也開始受晶片供貨交期的影響，部分終端應用客戶在下半年已開始放緩拉貨的速度，連帶讓近期PCB生產因各料號交貨期調整產生變動較大的狀況。

TPCA表示，雖然下半年傳統旺季到來，但整體終端市場上半年大好的現象，是否能延續至下半年，仍值得業界留意供應鏈供需變化，保留彈性以因應。

軟性銅箔基板廠（FCCL）業者指出，全球半導體供不應求、關鍵IC大缺貨的情況下，使下游客戶現階段對其他原料採購趨於保守，往常第三季中下旬，美系新品開始進入放大量生產，而長短料的影響從之前的筆電、平板，也有延伸到手機的現象，不過終端客戶並未下修整體銷售量，下半年整體依舊是傳統旺季。

筆電相關業者如健鼎（3044）、瀚宇博（5469）、精成科（6191）均提到，客戶的需求還是很好，但長短料的狀況依舊非常嚴重，所以在拉生產、出貨上必須要隨時動態調整，幫客戶多準備一些料，或是能拉貨的優先生產。

(時報資訊)

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