加量不加價奏效，i13系列熱賣到連mini都要等，根據蘋果美國官網資料顯示，i13系列上周五預購開跑時僅有Pro Max多款售罄，過完周末才下訂Pro系列的用戶，都要等約一個月才能到貨，就連去年銷售大不如預期的mini，現在預購下單，每個顏色與容量都要等五～十個工作天不等才拿得到，與去年不論什麼時候下單都有貨，大異其趣，加量不加價似乎奏效。

iPhone 13從17日開放預購後，台灣、中國都傳出佳績，不僅去年就受歡迎的Pro系列已經要等到10月底才能取貨，去年最不受歡迎的mini，在台灣蘋果官網下訂單後，等待到貨時間都要兩周。

而供貨相對充足的美國，官網在17日開放預購首日，Pro Max買氣似乎再度居於i13系列之冠，幾乎所有的顏色與容量都在預購首日就與售罄，到貨日期都在兩周後，僅有下訂金色256GB才能在i13上市當天拿到手機，而在開放預購首日下單購買Pro，根據官網資料顯示，大部分的顏色與1GB以外的容量，都可以在開賣當天到手，不用苦苦等待半個月才到貨，至於mini與i13則是所有的顏色、容量都供應充足。

然而才過一個周末，蘋果美國官網i13供應有如豬羊變色，Pro與Pro Max所有的顏色、容量，交貨日期都要等將近一個月，去年版本的iPhone mini不論什麼時候買，官網隨時都有貨，正式開賣後，貨量甚至充足到可以早上訂、下午到，但今年mini大部分的顏色、容量，在美國蘋果官網上下訂後都要等五～十個工作天不等，與去年的景況是天壤之別，加量不加價似乎真的催出美國市場對mini的買氣。

(時報資訊)