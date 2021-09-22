品牌廠華碩旗下電競子品牌ROG玩家共和國於去年9月間，宣布與國際連鎖家具品牌跨業結盟後，首波電競系列家具產品已陸續在今年2月及5月間於中國及日本市場推出，IKEA近日亦在台灣及美國、歐洲等市場發出預告，10月起將在全球門市同步上架，亦將推助華碩更進一步擴展電競周邊產品線的營運動能。

IKEA指出，看好全球有超過億的遊戲玩家、推動市場持續快速增長，透過與長期在電競遊戲領域雄霸一方的華碩ROG合作，將能讓身為電競領域新手的IKEA，共同為遊戲玩家設計兼具品質和創新的完整個人化電競家具解決方案，讓遊戲元素更融入居家生活中，同時進一步提升玩家的遊戲體驗。

雙方首波合作的電競家具共含括了UPPSPEL、LANESPELARE、MATCHSPEL、GRUPPSPEL、UTESPELARE和HUVUDSPELARE等六大產品系列，其中，UPPSPEL系列的所有產品皆由ROG與IKEA共同合作設計。

30多款的電競家具產品中，除了電競椅、可升降電競桌、桌機架、滑鼠架、牆面配件展示釘板、附耳麥掛架的直播環形燈、RGB裝飾燈條，甚至還有頸枕、地墊…等等多款產品。

華碩今年以來在聚焦「電競跨界、出圈世界」的品牌力擴展策略逐步發酵，陸續與歐美知名的電音才子、滑板傳奇玩家合作推出限定版電競筆電產品，亦與機能服飾品牌及時尚潮牌，分別推出電競筆電和衣、包、帽等產品，從潮流音樂圈、街頭運動圈、流行時尚圈到居家生活圈，全面搶攻玩家市場商機。

華碩今年以來不僅在筆電及板卡業務強勁增長，在含括電競周邊配件相關業務的開放平台事業，於第一、二季時也以年增分成八成及四成以上的力道揚升。

(時報資訊)

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