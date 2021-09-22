台灣電路板協會（TPCA）統計2021年第二季，台商兩岸PCB產業產值達新台幣1,823億元（約65.13億美元），上半年合計達新台幣3,557億元（約126.21億美元），較去年上半年大幅成長19.3％，創下歷年同期新高，TPCA預估第三季產值可望達新台幣1,950億元，全年產值上看新台幣7,738億元，再創歷史新高。

TPCA表示，第二季除了軟硬結合板持續下滑之外，其他產品皆呈現向上趨勢、較第一季成長，尤其IC載板受惠市場需求暢旺、新產能陸續開出、漲價效益等，營收大幅成長、年增34.8％，是PCB產業中第二季成長幅度最高的產品。

其次是多層板，跟隨筆電需求續強以及車用市場逐步回溫，年成長達18.2％；單雙面板、HDI第二季分別年成長11.5％、5.5％；軟板方面，雖然隨著iPhone需求趨緩，成長率不如前二季強勁，但受益於筆電、平板等電腦相關產品，加上車用電子的需求挹注，也有8.3％的年增率。

從業者營運狀況來看，IC載板三雄南電（8046）、景碩（3189）、欣興（3037）在載板產能持續滿檔的挹注下，第二季紛紛繳出營收、獲利創高的表現，展望下半年，業者看好傳統旺季、需求升溫，尤其載板市場供不應求的趨勢不變，以及去瓶頸、新廠房等新產能陸續加入貢獻，對於後市營運正面樂觀看待。

第二季筆電因疫情持續干擾、遠距需求仍在，帶動筆電出貨保持強勁，展望第三季業者認為，需求轉入消費性或是高階商務、電競，加上傳統旺季客戶推新品的需求，正好彌補教育領域的下滑。

車用方面，自去年底全球車市反轉復甦後，今年來需求持續升溫，尤其電動車加速發展的趨勢催化下，汽車客戶的需求強勁無虞，如泰鼎（4927）、敬鵬（2355）、定穎（6251）均提到，客戶後續需求不淡，惟汽車晶片短缺是否能舒緩得持續觀察。

手機板方面第二季是傳統淡季，美系需求下滑，中系因51檔期銷售不如預期也隨即進入庫存調節，放眼下半年業者看好旺季到來，中美系需求均復甦，預期在美系新機推出的帶領下，整體手機市場的需求有望進一步升溫。

(時報資訊)

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