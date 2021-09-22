國際行動網路調查權威OpenSignal公布最新「全球5G行動網路體驗報告」，遠傳在「5G下載速度」、「5G上傳速度」以及「5G影音體驗」三項關鍵指標均奪下世界第一。

遠傳董事長徐旭東於7月股東會上強調，「遠傳要拼出世界級的5G ，『要做就做最好的』」，這次遠傳奪下全球三項關鍵指標5G網速冠軍，被視為是徐旭東落實承諾的最佳證明。

其中，在「5G下載速度」方面，遠傳平均速度飆上447.8Mbps，更超越南韓SK Telecom的417.6Mbps，為台灣在全球5G網速競爭實力推一把。

這次資料統計期間為2021上半年，評選全球電信商5G服務帶給用戶的體驗排名。

台灣5G開台剛滿週年，各項網速表現均躋身國際5G前段班，遠傳5G下載速度勝過全球最早5G商轉的南韓SK Telecom成為最大贏家，與目前4G平均網速相比，快上10倍。

另外，在「5G上傳速度」，遠傳也以66Mbps的驚人速度稱霸全球，「5G影音體驗」同樣贏得世界第一，其他項目亦皆被列為全球領先者之一。

遠傳總經理井琪表示，遠傳持續用心建設，全網採用愛立信設備、不斷優化網路，此次在OpenSignal評比榮獲三項世界第一，不僅是遠傳的最高榮譽與肯定，更是向全球展示台灣政府對5G規劃與加速推動，奠定台灣成為數位國家的關鍵基礎。

井琪強調，遠傳相信「沒有最好 只有更好」，未來將持續努力提供世界級的網路和服務。

遠傳表示，世界第一的5G網速，未來將進一步在智慧公車、智慧路燈、自駕無人車、5G遊戲、高畫質影音、多視角演唱會、AR、VR、4K／8K VR體驗、5G線上直播、視訊會議等領域廣泛應用。

井琪強認為，台灣地理位置特殊，更是大東亞地區的樞紐，提升國際競爭力一直是政府、企業的最大目標與挑戰。遠傳致力深耕智慧製造、智慧能源、遠距醫療等產業，已攜手國內大廠共組「國產5G專網RAN生態圈」，奠定台灣在國際供應鏈的關鍵地位，助攻企業提升台灣5G產業能量與價值，未來並將會協助台灣企業合作夥伴跨足國際市場。

(時報資訊)

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