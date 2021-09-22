鎖定都更及危老重建商機，第一銀行統計，至今年6月底，累計核准都更及危老案件達107件，核准金額突破700億元。一銀2009年成立都更團隊，都更危老重建融資，土融最高八成、建融最高七成，優於一般土建融開發案，也提供權變費用、拆遷、租金補助及相關保證金融資額度，更搭配第一金AMC提供額外融資成數。

一銀曾輔導921地震受災嚴重的「南投埔里中華商場」及「台北尚華仁愛大樓」重建，以自力更新方式，讓住戶不花1元，從廢墟重新站起來；近期「台北水源路四、五期整宅案」都更，讓近50年屋齡老社區重建成舒適安全的大樓。

華南銀行近年承作都更、危老案件逐年攀升，也成立專責小組負責業務推廣。自2002年迄今辦理超過百件都更、危老案件，至4月底，都更、危老不動產信託資產逾290億元。

華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬指出，華銀早在2009年就成立「都市更新業務推展小組」，整合跨部門專業人員推展都更危老業務，之後進一步與關係企業中華建經公司合作，提供從前期規劃整合、發包興建，到後期融資、信託及完工後分戶貸款「一條龍」。

華銀總經理張振芳表示，2017年危老條例施行後，華銀就將危老重建列入重點業務，鼓勵行員取得危老推動師執照，並在186家分行培訓種子人員。

(時報資訊)

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