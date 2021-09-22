配合央行的不動產貸款管制措施施行，公股銀行紛紛強化風險控管，華南銀行更全面檢視現行對於不動產授信業務管理措施，並訂立出「擇優承作、合理利潤」的新政策；即承做案件時，除了會對鄰近的建案與行情深度瞭解外，還會鎖定幾大因素綜合考量評估。

其中，包含授信戶財務結構是否健全、過往推案銷售實績、擔保品市場性及建案規劃是否符合市場剛性購屋需求、興建計畫合理性與可行性、借款人還款能力等因素綜合評估，優先選擇不動產立地條件良好及借款人資力佳的案件承做。

華銀主管強調，今年更積極要求各分行在貸前審查及貸後管理均需依照相關規範，且在強化風控外，也規劃持續引進優質菁英客群，搶攻首購族群、同業轉貸客群，積極爭取優質建商及土建融貸款案件的整批分戶貸款。此外，也將持續拓展房貸以外之其他個金放款業務，如快易貸信貸、智慧靈活房貸、股票靈活金、都更危老案等貸款業務。

另一方面，華銀將整合跨部門專業人員積極推展都更危老業務，提供前期規劃、發包興建，到後期融資、信託及完工後分戶貸款「一條龍」服務。

對於下半年房市，華銀評估，在新制房地合一稅使短期交易的稅負加重下，整體市場觀望氣氛轉濃，預期投資客買方將先保持觀望，雖自住客買盤仍在，成交量仍將面臨下滑，房市由熱轉溫。市場資金寬鬆，加上建商建材、工人薪資成本增加，短期房價修正不易。

(時報資訊)