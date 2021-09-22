以房養老2014年起開辦後，截至6月底已核貸5,212件，核貸額度達299億元。除了傳統的以房養老，現在也有許多銀行將以房養老結合信託或是推出「留房養老、以租養老」。根據統計，目前已有14家銀行提供以房養老貸款。

兆豐銀行表示，「留房養老安養信託」是透過信託機制，由高齡者將房屋產權及租金交付信託，以避免房屋產權與資金遭不當管理處分，目前全台灣40年屋齡以上房屋占21％，其中超過90％缺乏無障礙電梯，持有並居住在老屋的高齡者，可透過「留房養老安養信託」，取得較舒適的居住環境。

兆豐銀行除開辦「留房養老安養信託」，並尋求異業結盟機會，提升信託加值服務，已與租賃住宅服務業公會全國聯合會、康寧醫療集團、中華建築經理公司、優護平台公司及長期照顧協會等簽訂合作備忘錄，希望除具有專款專用基本功能，也能透過異業結合，將服務內容擴展至不動產租賃、照顧服務、在宅安養等需求。

華南銀行總經理張振芳指出，華銀的以房養老較具彈性，不動用不計息、可隨借隨還及累積未動用額度，借款屆期，借款人仍生存時，將以延長借款期間及增加額度持續提供銀髮族安養所需資金。目前業界平均申貸約17年，華銀則是22年，目前華銀的以房養老，申貸年齡平均約76歲、年齡最小63歲、最大者將近100歲、月領金額最高約31萬元。

華銀也推出結合貸款、年金保險及安養信託的多元商品，藉年金險提供穩定現金流，一直給付到身故；也與安養機構合作，方便民眾藉由信託，將入住安養機構費用專款專用。

(時報資訊)