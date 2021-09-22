財政部指出，若親屬過世且繼承人為兩位以上，若要節省遺產稅，全數繼承人應選擇繼承並運用協議分割遺產方式，才能適用所有繼承人的遺產扣除額以節稅。如果多數繼承人選擇拋棄繼承，相對來說就無法使用遺產扣除額，節稅效果也會打折。

官員表示，部分民眾也擔心協議分割遺產可能遭課贈與稅，但依照財政部1978年台財稅第35311號函釋規定，只要繼承人繳清遺產稅，即可依照完稅證明書辦理遺產繼承分割登記，此時不論繼承人間如何分割遺產，其實都不用課徵贈與稅。

依遺贈稅法第17、18條，現行遺產稅免稅額單件1,200萬元。而遺產稅六大扣除額為配偶扣除額493萬元、直系血親卑親屬扣除額每人50萬元、父母扣除額每人123萬元、重度以上身心障礙特別扣除額每人618萬元、被繼承人扶養之兄弟姊妹或祖父母扣除額每人50萬元、喪葬費扣除額123萬元。

另在直系血親卑親屬、被繼承人扶養兄弟姊妹扣除額部分，若繼承人為未成年者，可按照年齡距屆滿成年年數，每年加扣50萬元。

財政部舉例，假設A過世留下5千萬元遺產，繼承人有配偶B、長女、次女，以及患有身心障礙疾病的兒子等四人（皆成年），如果只有長女繼承，其他人皆拋棄繼承，遺產免稅額與扣除額合計為1,373萬元，剩下計稅額度為3,627萬元，適用10％遺產稅率，需繳遺產稅362.7萬元。

如果所有繼承人都選擇繼承，則遺產免稅額與扣除額合計2,584萬元，計稅額度為2,416萬元，適用10％遺產稅率，需繳遺產稅241.6萬元，相比拋棄繼承約省121.1萬元遺產稅。

(時報資訊)