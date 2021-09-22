財政部指出，如果是教育文化公益等社團或立案登記的財團法人舉辦娛樂活動、機關團體對內舉辦文康活動且未收費、救災或勞軍活動等三種，只要符合條件，其舉辦活動的娛樂收入免課娛樂稅。

依娛樂稅法第2條規定，包括電影、競技比賽、舞廳或舞場、高爾夫球場及其他提供娛樂設施供人娛樂者，還有職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演、夜總會、戲劇、音樂演奏、非職業性歌唱、舞蹈等表演皆為我國娛樂稅課稅範圍，各縣市現行適用稅率多為0.5～25％，由地方政府自行訂定。

不過，官員表示，依娛樂稅法第4條規定，有三種活動免課娛樂稅，首先是立案登記的教育、文化、公益、慈善機關等公益社團或財團法人等，其舉辦娛樂收入若為本身事業使用且符合創立目的，免課娛樂稅，如慈善團體舉辦愛心演唱會，收入全做為扶植弱勢族群使用，即符合免稅資格。

第二種則是救災或勞軍的娛樂活動，如果該活動扣除總收入20％以下做為必要費用後，餘款全做為救災或勞軍使用，則免課娛樂稅，例如賑災愛心募款演唱會。第三種則是機關、團體、公私事業或學校及其他組織對內舉辦的臨時性文康活動，而且未以任何方式收取費用，如校內表演。

另外，官員指出，如果是經文化部申請認可且符合文化藝術活動減免規定者，可檢附核准認可文件申請減半課徵娛樂稅，像是事先申請的展覽、表演、映演、拍賣文化藝術活動。

近期娛樂產業受疫情衝擊，多數業者5～7月皆為歇業狀況。官員強調，考慮到租稅公平，針對娛樂產業未營業情況一律免課娛樂稅，惟7月底後本土降為二級警戒，部分娛樂商家開始營業，各縣市可能會鎖定復業的娛樂業者，採減半或全額課徵娛樂稅。

(時報資訊)