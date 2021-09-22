ABA（亞洲銀行家協會，Asian Bankers Association）日前新屆理事會名單揭曉，合庫董座雷仲達首度獲選ABA新任理事，不僅受到外界矚目，由於雷仲達過去幾年在合庫對外國際交流上，憑藉流利的外語能力，包括海外擴點、與國際金融監理官的交涉對話、外資法人的溝通等，均親自領軍出馬，如今他當選ABA理事，外界更看好合庫未來的亞太布局將因此更如虎添翼。

ABA原本就以促進亞太地區金融業發展與合作為宗旨，透過雷仲達對ABA的參與，未來合庫也能因此更深入ABA的核心，與亞太地區重要金融業者進行更密切的合作，同時也能開發亞太市場更多商機，讓合庫朝國際型銀行目標更向前邁進。

雷仲達出掌合庫董座已近三年，除了今年上半年獲利就破百億元，不論是金控或是銀行均分別交出年成長27％、24％的成長佳績，合庫在外匯存款等業務成長及海外布局的爆發力，亦受到公股金融圈高度矚目。

其中合庫目前的外幣存款已達等值新台幣5千億元，目前海外據點已增至24點，尤以新南向據點擴張最速，且海外獲利履創新高，去年更是全體行庫裡極少數海外獲利有成長的一家，而這些重要的成長、展獲，雷仲達可說是背後最為重要的推手。

雷仲達海外閱歷豐富，包括他曾在1997至1999年擔任中美洲開發銀行董事，期間亦兼任駐宏都拉斯大使館外交部參事，對於國際事務閑熟且積極參與。

接掌合庫董事長後，雷仲達即領軍合庫強化海外布局，包括首次率團赴新加坡辦理海外路演，及增設許多海外分支據點，包括今年底即將設立的美國休士頓分行等，均為其代表作，也因此為合庫在國際舞台上打造出更寬廣的發展格局。

合庫的可圈可點的獲利表現以及海外營運越發亮眼，亦使雷仲達獲選2020年哈佛商業評論「台灣CEO 100強」，今年則再下一城，出任ABA理事。

在亞太地區，雷仲達除了在2019年10月接待來訪的亞洲國家金融監理官，身為信託公會理事長的他，更於赴柬埔寨拜會當地主管機關時分享他在信託方面的相關專業、經驗供該國發展信託業務作為參考，積極為合庫在國際舞台「打通關」，使得他出任ABA理事，讓合庫也更被看好在亞太舞台的後續發展空間。

(時報資訊)