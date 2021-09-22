時隔近一年，高科技大廠佳世達再有百億元級大型聯貸案登場。據了解，此次是由台銀和一銀共同攜手為明基友達集團旗下的佳世達籌組百億元級聯貸大案，9月已向金融圈發出英雄帖，邀請各銀行進場參貸，預計最快將在10月完成籌組。

佳世達去年12月所簽約的聯貸案，曾創下214％的超額認購熱潮，等於「要五毛給一塊」，業界也看好此次的聯貸將再現去年的盛況。這也是繼友達500億元的超大型聯貸案之後，台銀與一銀再度攜手合作。

據了解，第一金暨一銀董座邱月琴，先前就是台銀總經理，同時掌台銀企金業務多年，在業界的人脈相當暢達，因此為一銀爭取更多出任管理銀行、主辦聯貸案的機會，尤其是友達500億元的超大型聯貸案，是國內首宗採取與道瓊指數連動的ESG訂價模式，對後續的聯貸案走ESG訂價的路線發揮一定的示範效果。

而佳世達與友達為同一集團企業，均為明基友達集團的主幹企業，因此業界也矚目這次佳世達的聯貸案，會否再度採取類似的ESG訂價方案。

金融圈人士指出，佳世達此次的百億元聯貸案，同樣為借新還舊加上新增營運周轉金的模式，去年12月佳世達的另一筆84億元的聯貸案，亦由台銀出任管理銀行，當時原擬籌組70億元，但在參與銀行踴躍參貸下，超額認購達214％達150億元，最終以84億元結案，共有14家銀行參貸。

銀行業者分析，佳世達為跨多領域的全方位電子設計代工公司，產品涵蓋消費性電子、商務、工業、醫療應用等科技電子產品，於液晶顯示器和投影機等製造領域更居全球領先地位，且營收近幾年來均創歷史新高，因此看好這回各銀行仍會擠破頭搶進參貸。

行庫主管指出，佳世達的聯貸案預定會在第四季簽約，而隨著市場預期升息的氣氛濃厚，很多企業都有提早進行資金布局的打算，包括近來高科技大廠的借新還舊聯貸案愈來愈多，預計第四季將有更多百億大案問世。

(時報資訊)

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