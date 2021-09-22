貿易跨境人民幣收付是大陸推動人民幣國際化的一項重要策略，交易額龐大的大宗商品更成其中的重點。中國人民銀行日前公布報告指出，2020年大宗商品貿易領域人民幣跨境收付較快增長，全年原油、鐵礦砂、銅、大豆等大宗商品貿易跨境人民幣收付金額為人民幣（下同）2,525.66億元，年增16.4％。
人行發表「2021年人民幣國際化報告」指出，大宗商品貿易使用人民幣結算已有一定基礎，有望繼續成為人民幣跨境使用的增長點。
中國經濟日報報導，在鐵礦砂貿易領域，2020年初中國寶武相繼與全球三大鐵礦砂供應商完成人民幣跨境結算，金額合計超過5億元。同年8月，鞍鋼集團與澳洲力拓集團完成進口鐵礦砂人民幣結算，金額1億元。
報告顯示，經常項目人民幣跨境使用是人民幣國際化的重要基礎。「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）的簽署將進一步推動亞太地區貿易發展，拓展人民幣在貿易投資活動中的使用空間。
報告指出，2020年人民幣跨境收付金額較快增長，銀行代客人民幣跨境收付金額合計年增44.3％至28.39兆元，收付金額創歷史新高。2021年上半年，銀行代客人民幣跨境收付金額合計年增38.7％至17.57兆元。
另據環球銀行金融電信協會（SWIFT）數據顯示，2021年6月，人民幣在主要國際支付貨幣中排在第五位，人民幣支付金額占所有貨幣支付金額的2.5％，較2020年同期上升0.7個百分點。
(時報資訊)