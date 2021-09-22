大陸「禁塑令」上路後，可緩解塑膠市場大幅度增長，相關概念股表現愈加活躍。大陸工信部近期推出新規，鼓勵發展高端可降解材料，使三聯虹普、新疆天業和皖維高新近期股價大漲。

新浪財經報導，工信部日前公布「十四五工業綠色發展規劃」，推動生物降解塑膠企業開發技術創新、科技成果轉化和產品應用，鼓勵發展高端可降解材料。據統計，目前大陸可緩解塑膠有效產能不足40萬噸，估計至2025年大陸市場需求將達260萬噸，市場規模超過500億元。

受此消息激勵，可降解塑膠概念相關個股近期大漲，新疆天業9月17日收報人民幣（下同）12.24元，自7月5日波動低點6.63元起漲，至今漲幅約85％。皖維高新9月9日曾漲至9.67元創新高，從2月8日的波動低點3.7元計算，漲幅達161％，該公司股價17日收報8.28元。其他包括三聯虹普、聯創股份以及湖北宜化在近期也都漲幅顯著。

回顧前期，兆新股份、雙星新材、宇新股份、三聯虹普和凱賽生物等股8月單月累計漲幅皆超過30％。其中，兆新股份又以單月累漲169.91％穩居第一位。

平安證券指出，塑膠污染的加劇催生生物降解塑膠產業，目前大陸該行業處於產業爆發的前期。目前全球生物降解塑膠滲透率普遍低於3％，大陸市場的滲透率則僅有0.62％，預計未來三～五年供需兩端都將高速增長，但風險和機遇並存。

大陸可降解塑膠市場早於2012年起步，但早期市場需求低迷，再加上原料成本過高且產能有限，導致整體行業發展緩慢，較早投入市場的部分企業更一度因訂單長期不足被迫轉型。

直至大陸官方2020年祭出「禁塑令」，傳統塑膠的替代產品可降解塑膠市場規模才急遽增加。業內人士估計，大陸可降解塑膠市場在「十四五」期間的年複合增速將上看11.3％，且目前正是典型的藍海市場。

(時報資訊)