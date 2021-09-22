中美科技戰最關鍵的環節之一，是美國阻止大陸半導體業者取得先進的曝光機（大陸稱光刻機）設備和技術，發展該領域也成為大陸半導體業解決「卡脖子」問題的重中之重。值此之際，被稱為「曝光機第一股」的華卓精科上市案日前通過審查，即將在上交所科創板掛牌。值得注意的是，大陸官方的大基金一期是其股東之一。

中國基金報報導，根據上市資料，華卓精科為大陸首家，也是世界唯二可自主研發並實現商業化生產的曝光機雙工件台供應商，主營業務為曝光機雙工件台、超精密測控裝備整機以及關鍵部件等衍生產品的研發、生產以及銷售和技術服務。

而國盛證券稍早公布的報告表示，曝光機市場一直在全球設備市場中的比重都較高，具有較高技術難度，並且單台設備價值量也較高，屬於半導體製造設備的「皇冠」。

根據華卓精科公布的股東名單，2019年3月，大陸官方為扶持半導體產業發展而成立的大基金（國家集成電路產業投資基金），其一期子基金上海半導體裝備材料基金出資人民幣（下同）4,200萬元參與華卓精科的增資，現持有其2.08％的股權。此外，聯席主承銷商中金公司是其第八大股東，持股比例為3.06％。

華卓精科的實控人是公司董事兼首席科學家朱煜，他同時也是清華大學教授。朱煜直接持有公司35.72％股權。此外，朱煜也是持有華卓精科5.19％股權的艾西科技公司的普通合夥人、執行事務合夥人。

報導指出，華卓精科依託於清華大學的技術積累，並通過產學研用模式，將學術成果轉化為商用化產品，填補了中國曝光機工件台這一半導體核心部件的空白。

在業績方面，在報告期內，華卓精科營收有顯著增長，不過規模不大。2018～2020年的營收分別為8,570萬元、1.21億元和1.52億元，淨利潤分別為1,253萬元、1,512萬元、2,087萬元。

不過，華卓精科過度倚賴政府補貼，成為市場議論的焦點之一。新浪財經報導，2018年～2020年期間，華卓精科收到的政府補助分別為1.39億元、3.21億元、2.67億元，遠高於其營業收入，意味著如果扣除上述高額政府補助之後，華卓精科實際上處於虧損狀態。

報導分析指出，在國產替代的大背景下，獲得較多的政府扶持資金也在情理之中，但一味獲取政府巨額補貼畢竟不是長久之計，公司更應注重提高自身科研水準及自身盈利能力。

(時報資訊)