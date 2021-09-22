煤炭供應持續趨緊，為確保煤炭市場保供穩價格，中國國家發改委下令降低旺季電廠存煤標準，強調「牢守7天存煤安全底線」。一旦電廠的煤炭庫存可用天數低於7天時，將立刻啟動保供機制。

中國證券報21日報導，往年旺季電廠最低庫存要求都在20天以上，但2021年以來煤炭價格一路上揚，電廠低庫存運行已趨於常態化。報導稱，為穩定煤炭供應，發改委、國家能源局將實行淡旺季差別化存煤制度的電廠納入重點保障範圍。根據新規，電力消耗旺季時，原則上電廠存煤可用天數應保持在7～12天，用煤高峰期存煤上限不高於12天。確保守住電廠7天安全存煤底線。

另外，發改委和能源局近期聯合派出督導組，赴相關重點省份和企業、港口開展能源保供穩價工作督導，督察有關省區、企業的煤炭增產；煤炭生產、運輸、交易、銷售環節價格政策執行情況；以及燃煤發電「基準價＋上下浮動」市場化價格機制落實情況。

值得注意的是，2021年夏季以來，多地就因煤炭供應不足、出現供電緊張情況。以用電大省廣東來說，包括佛山、汕頭、東莞、惠州、珠海、中山、潮州等地自5月份起就開始執行錯峰用電，部分城市企業更面臨「停五開二」窘境。

為緩解煤炭供應不足，大陸官方已多次表態將加強煤炭價格監測，嚴格查處惡意炒作、哄抬煤價行為，並視情況釋出煤炭國家儲備，以穩定市場價格。

證券日報報導，中國國際經濟交流中心經濟研究部副部長劉向東表示，隨著夏季用電高峰結束，煤炭市場價格有望趨於平穩。但在冬季供暖高峰來臨之前，必須繼續增加產能，並適時發揮儲備投放的調節作用，促使供需穩定。

(時報資訊)