在中國與澳洲關係持續緊張背景下，中國卻首次超越日本成為澳洲最大的液化天然氣（LNG）買家。市場研究機構EnergyQuest最新報告指出，在2020至2021財年（截至2021年6月30日），澳洲對北亞出口液化天然氣量達到7,240萬噸創新高，其中對中國出口年增7.3％至3,070萬噸。

另外，2020至2021財年澳洲對北亞出口液化天然氣總額達到389億澳元，其中約156億澳元的液化天然氣出口到中國。

中新社報導，EnergyQuest報告指出，澳洲對中國的液化天然氣出口遠高於已揭露的長期合約水準，即1,940萬噸，這說明買家正在從澳洲的合約供應商和現貨銷售中獲得額外的液化天然氣。

同時，日本與澳洲達成的液化天然氣合約量為3,130萬噸，但實際進口量卻遠低於合約量。另外，還有部分進口的液化天然氣會透過日本再進入中國市場。而日本被中國取代成為澳洲最大的液化天然氣買家，意味著澳洲液化天然氣貿易已進入全新時期。

海峽通報報導，此前，中國高層向世界各國承諾將在2030年前實現「碳達峰」，加上目前中澳關係不斷惡化，中國正在採取實際行動拓寬能源進口管道。接下來，隨著中俄能源管道被打通，中國將會轉而向俄羅斯等其他國家進口更多的液化天然氣，來降低對澳洲液化天然氣的依賴。

報導指出，目前來看，中國已經減少從澳洲進口紅酒等各種產品，雖然短時間內能源進口量還沒有受到太大影響。但是，中國也在尋找其他的合作夥伴。如果接下來澳洲沒有採取補救措施修補中澳關係，中澳的能源合作也會受到一定的影響。

(時報資訊)