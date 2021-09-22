中國為全球最大鎂生產國，在官方大力推動節能減排政策下，多家鎂冶煉廠相繼關閉，導致國際鎂價一路飆升到13年來的高點。鎂是汽車鋁合金的重要成分，價格飆升讓已遭逢晶片短缺的全球汽車行業再遇重擊。

路透報導，鎂不僅是汽車業製造鋁合金時的必要金屬，也廣泛應用於航空航太工業，包括飛彈部件、筆記型電腦和手機等行業都會用到此一原料，影響行業甚廣。

在中國減排限產政策以及市場需求迅速回升下，鎂的供需嚴重不均，致使2021年第二季以來鎂價快速上漲。以6月中旬來說，每公噸的鎂現貨價格還不到人民幣（下同）2萬元，但到9月18日的報價已來到4.35萬元，暴漲一倍有餘。

報導稱，據國際鎂業協會（IMA）表示，歐洲的鎂價已升至2008年來的新高，且未來幾個月內還可能進一步上漲，預計要到2022年第二季末才會恢復到正常水準。

報導指出，IMA主席Rick McQueary在聲明中指出，鎂的產能減少和價格上漲幅度幾乎是前所未有的，自2008年北京奧運會以來，該行業未曾經歷過如此快速的市場變化。IMA敦促相關行業應重視此一問題。

報導指出，中國以外國家的鎂產量不高，中國大部分的鎂都來自陝西。值得注意的是，陝西正是中國官方升級環保要求、加速淘汰落後產能的重點地區。騰訊財經報導，7月中旬到8月初，陝西生態環境督察組才對陝西榆林市開展了第二輪環保督察，多家企業發現未能達標。消息人士稱，從9月到12月，該地區約有15家鎂廠被要求暫停運營，30家鎂廠被要求減產50％。

在供應減少的同時，市場需求卻在增加。澳洲CM諮詢公司報告顯示，預計2021年全球鎂消費增長8％，其中，中國鎂消費更將顯著增長11％。

報導分析，由於中國的能源控制政策料將持續到年底，預期鎂價短期內可能再創新高，恐將影響下游行業如鈦、鎂合金生產商不得不停產，對於汽車等相關產業又是重擊。

(時報資訊)