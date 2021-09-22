在官方的減碳政策下，天然氣成為中國積極進口的能源商品，2021年上半年，中國已經超越日本，成為全球天然氣最大進口國。在中國帶動下，除推升今年國際天然氣價格居高不下，也在亞洲掀起天然氣爭奪戰。

日經新聞網報導，當前中國開始「爆買」天然氣。中國海關統計顯示，2021年1～6月，中國液化天然氣（LNG）進口量比2020年同期增長約三成，增至3,978萬噸。此前全球LNG最大進口國的日本，同期為3,889萬噸，中國的進口量已經超越日本。

報導指出，在中國國家主席習近平提出「雙碳」（2030年碳達峰、2060年碳中和）目標後，在去碳化前提下，中國政府大力推動進口液化天然氣。

英國調查公司Wood Mackenzie統計顯示，預計2021年中國進口量將達到7,800萬噸，比2020年增加16％，日本則為基本持平的7,450萬噸。但今後中國的進口量將持續增加，到2050年預計增至日本的逾三倍。該公司指出，「觀察中國液化天然氣需求的重要性正在提高」。

除了中國與日本，韓國和東南亞同樣在增加天然氣進口。國際液化天然氣進口國組織（GIIGNL）統計顯示，韓國2020年的液化天然氣進口量為4,081萬噸，這比2015年增加逾二成；泰國則為561萬噸，比起2015年增加了二倍。

另據中國方面資料顯示，2016年至2020年五年間，中國對天然氣的消費呈現快速增長態勢。2020年中國天然氣消費量為3,280億立方公尺，相比2015年增加1,348億立方公尺，增幅高達70％。

在中國帶動下，各國對天然氣需求擴大導致其價格直線上漲。上海石油天然氣交易中心9日上旬公布的中國LNG出廠價格指數為每噸人民幣（下同）5,922元，近四個月漲幅（較5月6日3,292元）高達79.89％，更較今年3月3日的年內低點3,152元大漲87.88％。

興業證券表示，雖然不比風電、太陽能等新能源，但天然氣作為碳排放量最少的化石能源，已逐漸成為轉型綠色能源的首選過渡能源。市場人士指出，隨著中國、印度和東南亞的需求擴大，液化天然氣在2025年之前可能持續供不應求。

(時報資訊)